Şampuandaki bu madde saç dökülmesine neden oluyor!

Şampuan seçerken özelliklerine ve saç yapımıza dikkat ederek alıyoruz. Ancak içeriğindeki kimyasal maddelere bakmayı çoğu zaman es geçiyoruz. Görünen o ki, bazı şampuanların içindeki metilizotiazolinon (MIT) olarak bilinen bir kimyasal, saç dökülmesinde önemli bir rol oynuyor. MIT, bakteri, virüs, maya ve küflerin çoğalmasını önlemek için kozmetik ürünlere ya da temizlik malzemelerine sıklıkla eklenen bir kimyasal. Birçok insanın bu kimyasala alerjisi olabiliyor. MIT adlı kimyasal, cildimizde ve kafa derimizde meydana gelebilecek alerjik bir reaksiyon olan ve saç dökülmesine yol açan alerjik kontakt dermatite neden oluyor. Şampuandaki MIT kimyasalının reaksiyona yol açma olasılığı düşük olsa da bu riskin olmadığı anlamına gelmiyor.

SAÇ DÖKÜLMESİNE NEDEN OLUYOR

MIT genellikle şampuan ve saç kreminde bulunur. Ancak her iki ürünü de durulayarak cildimizden uzaklaştırdığımız için zararı çok hissedilmez. MIT içeren ürünlerin göz, ağız ve buruna gelmesi ise tahrişe neden olabilir. Vücudumuz MIT'i yabancı madde olarak tanımlarsa alerjik reaksiyon geliştirebilir ve akut dermatite neden olabilir. MIT alerjisi, bir tür kafa derisi dermatitidir. Tahriş edici kafa derisi dermatiti saç dökülmesine neden olabilir.

Akut dermatit, derinin kızarmasına, şişmesine ve su toplamasına neden olabilir. MIT alerjisi, akut kafa derisi dermatitine, akut göz kapağı dermatitine ve yüz, boyun ve sırt üstü dermatite neden olabilir.

Şampuanlardaki metilizotiazolinon (MIT) maddesi saç dökülmesine neden olabilir.

SAÇLARIN UZAMASINI ETKİLİYOR

Saç derimizin sağlıklı olması, saçlarımızın uzamasını ve kalitesini de etkiler. Sağlıksız saç derisinden çıkan saçlar, hasarlı olarak uzar. Saç deriniz kötü durumdaysa saçlarınızın uzama ritmi de bozulabilir. Bu gibi durumlar, atopik dermatit ve seboreik dermatit sonucu oluşur ve saç dökülmesiyle sonuçlanır.

Dermatit nedeniyle saç derisi oksidatif strese maruz kalır. Saç derisindeki oksidatif stres, saç folikülünün saç uzatma yeteneğini etkiler.

Şampuanının etiketini mutlaka okuyun

ŞAMPUANLARDAKİ BU MADDELERE DİKKAT!

MIT alerjisi, şampuan ve saç kremine eklenen çeşitli farklı kimyasallardan da kaynaklanabilir. Şampuanınızın veya saç kreminizin MIT içerip içermediğini görmek için mutlaka etiketini okuyun. Ürünün bileşenlerini öğrenmeniz son derece önemli. Şampuanların içinde olabilecek bazı potansiyel zararlı maddeler şu şekilde:

Methylchloroisothiazolinone (MCI or MCIT)

Benzisothiazolinone (BIT)

Chloromethylisothiazolinone (CMIT)

Octylisothiazolinone (OIT, OI)

2-Methyl-4-isothiazolin-3-one

5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one

Acticide

Algucid

Amerstat 250

Euxyl K 100

Fennosan IT 21

Grotan TK2

Kathon

Kathon CG

Mergal K7

Metatin GT

Mitco CC 32 L

Saçlarınızdaki dökülmeden şikayetçiyseniz dermatoloji uzmanından yardım almanızda fayda var.







