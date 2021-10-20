Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız samsa tatlısı tarifi, şerbetli tatlı sevenlerin vazgeçemediği biz lezzet. Peki, samsa tatlısı nasıl yapılır? Evde yapabileceğiniz ve tadına doyum olmayan samsa tatlısı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

SAMSA TATLISI TARİFİ

Samsa tatlısı malzemeler

500 gram un

500 gram şeker

3 adet yumurta

1 kilogram ceviz

1 kilogram badem

2-3 adet karanfil

Çeyrek çay kaşığı tuz

500 mililitre zeytinyağı

3 su bardağı su

SAMSA TATLISI YAPILIŞI

Bademleri kaynar suda, kabukları çıkana kadar haşlayın. Kabuklarını temizledikten sonra bir tavada orta ateşte 15-20 dakika süreyle kavrurun ve havanda dövün. Cevizi ise ocakta kabuğundan ayrılana kadar kavurduktan sonra havanda dövün. Yumurta, tuz ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını çırparak, un ve 1 su bardağı su ile yoğurun. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin. 1 saat dinlenmeye bıraktığınız hamuru daha sonra yumurta büyüklüğünde parçalara bölün. Merdane yardımıyla tepsi boyutunda, baklava yufkası inceliğinde açın. Dövülmüş ceviz, badem ve karanfili bir kasede karıştırıp açtığınız hamurun içine 1’er çay bardağı ölçüsünde koyun. Yufkayı oklavaya sararak, rulo yapın. Bu işlemi her yufkaya uygulayın. Daha sonra 3-4 santimetre genişliğinde keserek uzunlamasına tepsiye dizin. Zeytinyağını kızdırarak, tepsiye dizdiğiniz hamurların üzerine dökün ve fırına verin. Malzemeler, tepsiye yapışmayacak pişkinliğe geldiğinde ve hafif pembeleştiğinde fırından alarak soğumaya bırakın.

Şekeri 3 su bardağı su ile koyulaşana kadar kaynatın. Kaynar halde, tepside soğumuş şekilde duran hamurun üzerine dökün. Şerbetini çektikten 1 saat sonra servis edin.



