Türkiye Samsun-Ankara karayolu kardan ulaşıma kapandı

Samsun-Ankara karayolu kardan ulaşıma kapandı

Türkiye

Samsun-Ankara karayolu kardan ulaşıma kapandı

Samsun’da yoğun kar yağışı nedeniyle, Samsun-Ankara karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı, çok sayıda araç yolda kaldı. Ekipler kapanan yolu ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

23 Ocak 2022, Pazar 00:03 Son Güncelleme:
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Samsun’da akşam saatlerinde yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara karayolu Mahmuz Geçidi mevkiinde çift yönlü ulaşıma kapandı. Çok sayıda araç yolda kalırken, yaklaşık 12 kilometrelik kuyruk oluştu. Sürücüler araçlarında bekleyişini sürdürüyor. Kimi sürücüler ise araçlarına zincir takmaya çalıştı. Ekipler kardan kapalı yolu ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

DHA

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