Türkiye Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı 110 memur alacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı 110 memur alacak

Türkiye

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı 110 memur alacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı 110 memur alacağını duyurdu.

07 Temmuz 2021, Çarşamba 17:11 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır "açıklaması yapıldı.

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