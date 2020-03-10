Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alıyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı, bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere 134 memur alınacak.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na alınacak memur kadroları ise şu şekilde belirtildi: Mühendis, Tekniker, Mimar, Şehir Plancısı, Grafiker, İstatistikçi, Sanat Tarihçisi, Hemşire, Veteriner Hekim, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi, Psikolog, Fizyoterapist, Sosyal Hizmet Uzmanı, Tahsildar, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Avukat, İmam ve Gassal.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne başvuru şartları

Başvuru yapacak adayların ilan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.

30 Mart’ta başlayan başvurular 10 Nisan’da sona eriyor.