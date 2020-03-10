Türkiye Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alıyor

Türkiye

Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alıyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı KPSS ile 134 memur alıyor. Başvurular 10 Nisan’da sona erecek. Peki, Samsun Büyükşehir Belediyesi memur alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Samsun Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanının detayları ve başvuru şartları…

10 Mart 2020, Salı 17:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı, bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere 134 memur alınacak.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na alınacak memur kadroları ise şu şekilde belirtildi: Mühendis, Tekniker, Mimar, Şehir Plancısı, Grafiker, İstatistikçi, Sanat Tarihçisi, Hemşire, Veteriner Hekim, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi, Psikolog, Fizyoterapist, Sosyal Hizmet Uzmanı, Tahsildar,             Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Avukat, İmam ve Gassal.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne başvuru şartları

Başvuru yapacak adayların ilan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.

30 Mart’ta başlayan başvurular 10 Nisan’da sona eriyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi memur alımı ilanın detayları için tıklayın 

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Kadınlara destek işte böyle olur
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Avrupa mülteciler konusunda bölündü
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
Son yaşananlardan çıkarmamız gereken dersler var
Candaş Tolga Işık
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 16 öğretim üyesi alıyor. İşte başvuru şartları ve detaylar...