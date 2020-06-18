Samsun, Ordu ve Giresun için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji, Samsun, Ordu ve Giresun için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.
18 Haziran 2020, Perşembe 18:45 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yarın gök gürültülü kuvvetli sağanak etkili olacak. Kuvvetli sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerektiği bildirildi.
AA
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