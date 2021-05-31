Türkiye Samsun Üniversitesi 3 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi alıyor

Samsun Üniversitesi 3 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi alıyor

Türkiye

Samsun Üniversitesi 3 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi alıyor

Samsun Üniversitesi 3 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 14 Haziran 2021 olarak açıklandı.

31 Mayıs 2021, Pazartesi 16:16 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Samsun Üniversitesi 3 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi alımı yapacak. Samsun Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca akademik personel alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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