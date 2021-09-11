Türkiye Samsun Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

Samsun Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Samsun Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

Samsun Üniversitesi 6 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

11 Eylül 2021, Cumartesi 17:10 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Samsun Üniversitesi 6 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu. Samsun Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili Yönetmelik ile Samsun Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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