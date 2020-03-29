Samsun Üniversitesi 7 araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alıyor
Samsun Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, 7 araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacağı bildirildi. İlana 14 Nisan 2020 tarihine kadar başvurulabilir. Samsun Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımları ile ilgili detaylar haberimizde.
29 Mart 2020, Pazar 17:15 Son Güncelleme:
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Samsun Üniversitesi Rektörlüğü, "Üniversitemiz birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine 13.09.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak eklenen Geçici Madde 2 uyarınca 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş̧ Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ ile 01.03.2020 tarihli ‘Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş̧ Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır" açıklamasını yaptı. İlan için son başvuru tarihi 14 Nisan 2020.