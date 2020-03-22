Türkiye Samsun Üniversitesi 74 öğretim üyesi alacak

Samsun Üniversitesi 74 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Samsun Üniversitesi 74 öğretim üyesi alacak

Samsun Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada çeşitli alanlarda 74 öğretim üyesi alınacağı bildirildi. Öğretim üyesi ilanına başvurmak için son tarih 3 Nisan 2020.

22 Mart 2020, Pazar 17:37 Son Güncelleme:
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Samsun Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada "Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmenliğinin ilgili maddelerine göre Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekmektedir" denildi. Öğretim üyesi alımı başvuruları 3 Nisan 2020'de sona eriyor.

Samsun Üniversitesi öğretim üyesi alımı detayları için tıklayın

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