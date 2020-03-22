Samsun Üniversitesi 74 öğretim üyesi alacak

Samsun Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada "Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmenliğinin ilgili maddelerine göre Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekmektedir" denildi. Öğretim üyesi alımı başvuruları 3 Nisan 2020'de sona eriyor.