Türkiye Samsun Valisi Dağlı uyardı: Rehavete kapılmayın

Samsun Valisi Dağlı uyardı: Rehavete kapılmayın

Türkiye

Samsun Valisi Dağlı uyardı: Rehavete kapılmayın

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında kısmi düşüş yaşanmasının rehavete sevk etmemesi gerektiğini belirtti.

16 Nisan 2021, Cuma 20:31 Son Güncelleme:
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Samsun Valisi Zülkif Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs vakalarında vatandaşların desteği ve hassasiyetiyle bu hafta uzun sürenin ardından kısmi düşüş yaşandığına dikkati çekti. Bu düşüşün tedbir ve kurallara azami dikkat edildiğinde salgınla mücadelede başarıya ulaşabileceğine olan inancını tazelediğini vurgulayan Dağlı, "Ancak virüse karşı moral ve motivasyonumuzu artıran bu düşüş, daha önce üzücü şekilde tecrübe ettiğimiz üzere bizleri asla rehavete sevk etmemelidir. Bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması süresince de zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayacağınız, iftar ve sahur buluşmalarını kesinlikle yapmayacağınız ve emeklerin heba olmasına fırsat vermeyeceğiniz konusunda sizlere güveniyorum." ifadesini kulandı.

Dağlı, her kısıtlama süresince olduğu gibi kısıtlamadan muaf olanların muafiyet sebebinin zaman ve güzergah açısından uyumluluk gösterip göstermediğinin tavizsiz denetleneceğinin altını çizerek, "İhlal halinde cezai yaptırımla karşılaşabileceğimizi unutmamak hepimizin faydasına olacaktır. Ayrıca virüse karşı en büyük gücümüz olan aşılama konusuna özen göstermenizi istirham ediyor, aşı sıranız geldiyse randevu alarak saat 24.00’e kadar hastanelerimizde aşınızı yaptırabileceğinizi bir kez daha hatırlatarak sağlıklı günler diliyorum." açıklamasında bulundu.

AA

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