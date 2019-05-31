Samsun’a alkış! Sokak hayvanları sorununu çözen tek il

TBMM’de sokak hayvanlarının sorunlarına ilişkin oluşturulan araştırma komisyonuna Samsun’dan bir başarı öyküsü geldi. Tarım ve Orman ile Sağlık bakanlıkları başta olmak üzere bütün devlet birimlerinin, “sokak hayvanları sorununu çözen tek il” diye övgüyle bahsettiği Samsun’da hayvanlar için mezarlık oluşturulurken, kediler için kedi kasabası kuruldu. Hayvanlara yönelik mama tesisleri yapıldı, yakalama, kısırlaştırma ve bakım için özel ekipler devreye sokuldu. Samsun şimdi de sokak hayvanları için “Hobi Bakımevleri” kurmayı hedefliyor.

DÜNYAYA ÖRNEK OLDU

TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu’nda çalışmalarını anlatan Samsun Büyükşehir Belediye Temsilcisi Nurhan İşler, 2013’te 154 dönümlük arazide çalışmalara başladıklarını, sokak hayvanları konusunda uyguladıkları projelerle Çin başta olmak üzere uluslararası alanda örnek gösterildiklerini kaydetti. İşler, kedi kasabasının 20 dönümlük araziye kurulduğunu belirterek şunları söyledi: “Aynı köpeklerdeki gibi kedileri de kısırlaştırıp geri alma noktasında sıkıntılar başlayınca yer tahsis ettik ve onlara yaşam alanları oluşturduk. Kedilerin dışarıya çıkmasını engellemiyoruz, dışarıdan etkilere karşı koruyoruz. Buraya şu ana kadar 2 bin kedi geldi, alan içerisinde 570 kedi var.”

ZİYARETÇİ AKINI

Nurhan İşler, evcil hayvan mezarlığı kurduklarını da belirtirken şöyle devam etti: “Büyükşehir belediyesi olarak bu sistemi kurduk, ancak şununla karşılaştık: Her arife günü inanın, mezarlıkların ziyareti gibi tıklım tıklım dolu. Niyetimiz, toplumdaki zoonotik hastalıkların, hayvanlar arası bulaşıcı hastalıkların önüne geçme amaçlı yapılan bir çalışma. Biz belediye olarak sorumluluk aldık, aksi halde kişiler mezar taşlarını bile kendileri yapma arzusundalar.”

MAMA ÜRETİM PROJESİ

Samsun Büyükşehir Belediye Temsilcisi Nurhan İşler, “Sıfır Atık Amaçlı Kedi, Köpek Mama Üretim Projesi” başlattıklarını söyledi. Kuru mama üretimi yapan gıda firmalarından, “Hayvanlar hazır mamayla beslenmeli” şeklinde baskı gördüklerini belirten İşler, şöyle devam etti:

“Bu baskılar devam edince ne yapabiliriz yaklaşımıyla artan yemeklerle işe başlamıştık. Artan yemeklerin bir sonraki adımında Sıfır Atık Projesi gelince, daha sonra basit bir sistemle hayvanlarımızı beslemeye başladık. Gıdaların genel yapılarına göre, karbonhidrat veya protein olma özelliklerine göre kedilere ve köpeklere, yavru köpeklere, engelli köpeklere şeklinde ayırım yapmak suretiyle günlük üretiyoruz. Belediyemizin 2018’deki mama tüketimi maliyetini sıfır lira olarak da ortaya çıkardık.” İşler, “Sokak Hayvanları Hobi Bakımevi Projesi” çalışması içinde olduklarını belirtti. Nurhan İşler, bu projeyle gruplaşan ve insanlara saldıran hayvan vakalarının azalacağını kaydetti.

Milliyet - Önder YILMAZ



