Samsun’da 137 yasaklı ırk köpek bakım merkezine bırakıldı

Samsun’da 137 yasaklı ırk köpek, bakım merkezine teslim edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi 137 yasaklı ırktan hayvana ev sahipliği yapıyor. Bu hayvanlar için ısıtma sistemli konaklama bölümleri yapılacak.

Yasaklı ırkların kısırlaştırılması çiplenmesi için 14 Ocak son tarih olarak belirlenmişti. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından bu tarihe 5 gün kala vatandaşlara köpeklerini ücretsiz kısırlaştırma imkanı sunuldu. Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Tulumen bu imkana yapılan 250 başvurudan 137’sini karşıladıklarını bu sayede Bakım Merkezi’ne bırakılan köpek sayısını da daha aşağıda tuttuklarını şu anda 137 yasaklı ırktan hayvana ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Daire Başkanı Ali Tulumen, “Ocak ayı itibarıyla Bakım Merkezimize çok sayıda yasaklı ırktan hayvan bırakılmaya başlandı. Çünkü mevzuata göre bunları alma gibi bir zorunluluğumuz var. Bunun üzerine en azından son 5 gün kala hem bize bırakılacak olan hayvan sayısının azaltılmasını sağlamak hem de hayvanseverlerimize bir katkı olması amacıyla bir çalışma başlattık. Çalışmanın içeriği de yasaklı ırkların ücretsiz olarak kısırlaştırılması ve İlçe Tarım Müdürlükleri aracılığıyla da kimliklendirme, çipleme işleminin yapılmasıydı. Yaklaşık 200-250 civarında sahipli yasaklı ırk hayvanın kısırlaştırılması için başvuru oldu. Bunlardan 137 tanesine olumlu dönüş yapabildik. Başka sebeplerden dolayı diğerlerinin kısırlaştırılması yapılamadı. Ocak ayından önce Bakım Merkezi’mizde 43 olan yasaklı ırk sayısı, Ocak ayının gelmesiyle beraber bir anda 100’leri bulmaya başlamıştı. Kısırlaştırma imkanı sunmamız sayesinde şu anda 137 tane yasaklı ırktan hayvana ev sahipliği yapıyoruz” dedi.

YASAKLI IRKLARA ISITMALI KORUMA BÖLÜMLERİ YAPILACAK

Yasaklı ırktan hayvanlar için yeni bir bölüm yapmak üzere ihale sürecine girdiklerini belirten Ali Tulumen, “Kapasitemizin çok üzerinde bir yasaklı ırk gelmeye başladı. Şu an geçici alanlarda bir kısmının bakımlarını yapmaya çalışıyoruz. Ama bu ay içerisinde 88 gözlük ısıtma sistemine sahip, hayvanların bundan sonra kalan ömürlerini sağlıklı bir şekilde geçirebileceği projemizin ihale sürecini de başlattık. Bu yıl içerisinde onun da açılışını yapıp bu hayvanları asıl yaşam ortamlarına, yani yeni yapacak olduğumuz alanlara alarak kalan ömürlerini tamamlamalarını sağlayacağız. Şu anda bakım merkezimizde toplamda 1000 civarında köpek var. Yaklaşık 200-300 civarında da Kedi Kasabası içindekiler de dahil kedimiz var. Bunların bakımı, tedavileri her türlü kısırlaştırma işlemleri yapıldıkça alındıkları doğal ortama bırakılmaları suretiyle faaliyetlerimiz devam ediyor. Türkiye standartlarının üstünde bir bakım merkezimiz var. Burada ameliyatları, cerrahi operasyonları, kırık, çıkık, her türlü tedavi süreçlerinin uzman veteriner hekimlerimiz aracılıyla yapılıp tedavileri sağlanıyor” diye konuştu.

İHA