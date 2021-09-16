Türkiye Samsun'da 2 okulda eğitime ara verildi

Samsun'da 2 okulda eğitime ara verildi

Türkiye

Samsun'da 2 okulda eğitime ara verildi

Samsun Bafra'da meydana gelen sağanak yağışta cadde ve sokakları su bastı. Yağıştan etkilenen Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi ile Atatürk Ortaokulu'nda da su basması nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği öğrenildi.

16 Eylül 2021, Perşembe 12:51 Son Güncelleme:
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Samsun'da gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Bafra ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Sürücüler, yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Lise Caddesi'ndeki Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi ve Atatürk Ortaokulu'na da su bastı.

Öğrenciler sınıflara giremeyince iki okulda da eğitime 1 gün ara verildi. Öğrencilerin idari izinli sayılacağı belirtildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dolan suyu boşaltmak için okullarda tahliye işlemine başladı.


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