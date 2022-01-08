Türkiye Samsun’da 3 TIR çarpıştı

Samsun’da 3 TIR çarpıştı

Türkiye

Samsun’da 3 TIR çarpıştı

Samsun’un Bafra ilçesinde, 3 TIR’ın karıştığı kazada sürücülerden Ramazan Yıldız (37) araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri ile vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü tedaviye alındı.

08 Ocak 2022, Cumartesi 00:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kaza, akşam saatlerinde Samsun- Sinop karayolu Bafra ilçesi Kazandere mevkiinde meydana geldi. Salih Sağıroğlu idaresindeki 55 VD 980 plakalı TIR’dan düşen hurda parçaları Şaban Özer idaresindeki 33 ADP 330 plakalı TIR’ın ön camına isabet etti. Sürücü Özer ani fren yapması sonucu aynı istikamette seyir halinde olan Ramazan Yıldız idaresindeki 33 AES 780 plakalı TIR’la çarpıştı. Bu sırada arkadan gelen Ertuğrul Karakaya idaresindeki 33 ND 601 plakalı TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kazaya karıştı. Kazada, TIR sürücüsü Ramazan Yıldız araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ile vatandaşlar araç içerisinde sıkışan sürücü Yıldız’ı güçlükle çıkardı. Yaralı sürücü burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü Yıldız’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Kazakistan: Astana nasıl Nur-Sultan oldu?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Omicron ve üniversiteler
Murat Çelik
Rauf Tamer
Gözden kaçanlar
Rauf Tamer
Şirin Sever
'Don’t Look Up’ ve Cem Yılmaz kafası
Şirin Sever
Hakan Çelik
Birleşik Krallık’tan kimler burs alabilir?
Hakan Çelik
Banu Şen
İlklerin şehri: Uşak
Banu Şen
Erkut Can
Kararım kesin, dediklerimi demeyeceğim
Erkut Can
Murat Gülderen
Metaverse gözlükleri
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Otomobilin bagajından çıktılar