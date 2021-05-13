Türkiye Samsun'da acı olay! Bayram namazı sonrası hayatını kaybetti

Samsun'da acı olay! Bayram namazı sonrası hayatını kaybetti

Türkiye

Samsun'da acı olay! Bayram namazı sonrası hayatını kaybetti

Samsun'da bayram namazı sonrası havaya ateş açılması ile vücuduna kurşun isabet eden Fatih Akkuş (35) hayatını kaybetti.

13 Mayıs 2021, Perşembe 13:40 Son Güncelleme:
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Samsun'da Taşlık Mahallesi Merkez Camisi önünde bayram namazı sonrası bazı kişiler bayram kutlaması için havaya ateş açtı. Namaz kıldıktan sonra dışarıya çıkanlar arasında bulunan Fatih Akkuş'un (35) vücuduna kurşun isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Akkuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Havaya ateş açan zanlının belirlenmesi için Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Fatih Akkuş'un cenazesi, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna gönderildi.


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