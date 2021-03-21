Türkiye Samsun'da alarm! 3 haftadır nüfusa oranla vaka sayısında birinci

Samsun'da alarm! 3 haftadır nüfusa oranla vaka sayısında birinci

Türkiye

Samsun'da alarm! 3 haftadır nüfusa oranla vaka sayısında birinci

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı güncel vaka sayısı haritasına göre 13-19 Mart tarihleri arasında nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü il, bir kez daha Samsun oldu. 3 haftadır vaka sayısında birinci olan Samsun'un yanı sıra ‘Çok riskli’ kategorisindeki Karadeniz’deki illerde denetimler artırıldı.

21 Mart 2021, Pazar 16:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 13-19 Mart tarihleri arasında illere göre 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü iller Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova oldu. En çok vakanın görüldüğü ilk 3 il Karadeniz Bölgesi’nden çıktı. Haftalık verilere göre; Samsun, her 100 bin kişiye 508,97 Covid-19 vakası ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. 3 haftadır nüfusa oranla vaka sayısı en fazla olan ile olan Samsun’un yanı sıra ‘Çok riskli il’ kategorisindeki Karadeniz Bölgesi'ndeki diğer illerde de denetimler artırıldı.

6-12 Mart haftası verilerinde de Samsun; 458,53'lük oranla ülkede en çok vaka görülen il olmuştu.



KARADENİZ ZİRVEDE

Bakan Koca'nın açıkladığı il bazlı koronavirüs haritasında geçen haftaya göre Samsun’un yanı sıra Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Çorum, Bayburt ve Artvin’de artış, Sinop, Ordu ve Gümüşhane’de iyileşme olduğu gözlendi. Son günlerde koronavirüsün en fazla cenaze namazları, taziye ve aile içi ev ziyaretlerinde yayıldığını tespit edilen bölgede, başlatılan dinamik denetim süreci sürüyor.

KISITLAMADA DENETİMLER

Bu arada uyarılara rağmen dün Samsun'da karantinayı ihlal edip, haklarında adli ve idari işlemler yapılan 9 kişiden biri, kuaförde tıraş olurken yakalandı. Bugün sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Samsun’da, polis ekipleri araç sürücülerini ve yolda gezen vatandaşları tek tek durdurup, HES kontrolü yaptı. Kadıköy Mahallesi’nde maskesiz köpek gezdiren gençlerin olduğu yönünde ihbarı değerlendiren polisi ekipleri, 2 gence de idari ceza işlemi uyguladı.

Yazarlarımızdan
Erkut Can
Aleyküm selam, Bu ne güzel kelam
Erkut Can
Hakan Çelik
Putin katil mi?
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Güzellik cepte
Murat Gülderen
Murat Çelik
Pandemide acı bir bilinmeyen
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Askerde bile eline silah almamıştı
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Sahi bugün günlerden neydi?
Şirin Sever
Banu Şen
Kısıtlamalar geri gelirse hiç isyan etmeyin
Banu Şen
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Vali ‘son çare olarak bunu yapıyoruz’ dedi! Çok özel ek tedbirler gelecek…