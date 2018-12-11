Samsun’da 'darbeturks' operasyonu

Samsun’da düzenlenen ve "darbeturks" adı verilen operasyonda, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

SAHTE WEB SAYFASI HAZIRLIYORLARDI

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "darbeturks.com" internet sitesinde çeşitli banka ve kurumların sahte web sayfasını hazırlayanların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

KART BİLGİLERİ KOPYALANDI

Banka ve çeşitli kurumların sahte sitelerine giren vatandaşların kimlik ve kredi kartı bilgilerinin kopyalandığını belirleyen ekipler, siteyi yöneten şüphelilerin yakalanması için "darbeturks" adı verilen operasyon gerçekleştirdi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, F.Ü’yü (20) Zeytinlik Mahallesi’nde, R.K’yi (20) ise Kale Mahallesi’ndeki iş yerinde gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlıların dijital materyallerine de el konuldu.