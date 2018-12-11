Samsun’da "darbeturks" operasyonu
İnternet üzerinden vatandaşların kimlik ve kredi kartı bilgilerini kopyaladıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı
Samsun’da düzenlenen ve "darbeturks" adı verilen operasyonda, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
SAHTE WEB SAYFASI HAZIRLIYORLARDI
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "darbeturks.com" internet sitesinde çeşitli banka ve kurumların sahte web sayfasını hazırlayanların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
KART BİLGİLERİ KOPYALANDI
Banka ve çeşitli kurumların sahte sitelerine giren vatandaşların kimlik ve kredi kartı bilgilerinin kopyalandığını belirleyen ekipler, siteyi yöneten şüphelilerin yakalanması için "darbeturks" adı verilen operasyon gerçekleştirdi.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Ekipler, F.Ü’yü (20) Zeytinlik Mahallesi’nde, R.K’yi (20) ise Kale Mahallesi’ndeki iş yerinde gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlıların dijital materyallerine de el konuldu.