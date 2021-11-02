Türkiye Samsun'da DEAŞ operasyonu! 8 zanlı gözaltında

Samsun'da DEAŞ operasyonu! 8 zanlı gözaltında

Türkiye

Samsun'da DEAŞ operasyonu! 8 zanlı gözaltında

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 8 Irak uyruklu zanlı gözaltına alındı.

02 Kasım 2021, Salı 09:21 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin terörle mücadelesi hız kesmeden sürüyor. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve hareketlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.



Ekipler, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri koordinesinde, Irak'ta bulundukları dönemlerde DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüklerine yönelik bilgi bulunan ve Samsun'da yaşadıkları tespit edilen 8 Irak uyruklu zanlının yakalanması için operasyon düzenledi.

İlkadım ilçesinde 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.

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