Kırmızı ışık ihlali yine can aldı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Kavakdibi mevkisinde meydana gelen kazada Yücel T. yönetimindeki otomobil, kırmızı ışıkta durmayıp devam ederek önce Adem D.'nin yönetimindeki araca ardından ise Salih Zafer B. yönetimindeki araca çarptı.





Kazada sürücü Yücel T. ve yanındaki eşi Nurdan T ile diğer sürücülerden Adem D. yaralandı. Adem D.’nin aracında bulunan Kemal Gül ise yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yücel ve Nurdan T. çiftinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kemal Gül’ün cansız bedeni morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)-