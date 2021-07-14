Türkiye Samsun'da kıyıya iskelet vurdu! İnceleme başlatıldı...

Samsun'da kıyıya iskelet vurdu! İnceleme başlatıldı...

Türkiye

Samsun'da kıyıya iskelet vurdu! İnceleme başlatıldı...

Samsun’da, sahilde yürüyüş yapanlar, kıyıya vuran iskeleti fark etti. İhbarla sahile gelen ekipler, iskeleti alıp, Adli Tıp Kurumu’na götürdü.

14 Temmuz 2021, Çarşamba 10:41 Son Güncelleme:
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Olay, dün Terme ilçesine bağlı Sancaklı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Sahilde yürüyüş yapanlar, kıyıya vuran ve insana ait olduğu sanılan iskeleti görünce jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine sahile gelen ekipler, iskeleti bulunduğu yerden alarak, Adli Tıp Kurumu’na götürdü.

Mehmet Emin COŞKUNDERE/DHA

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