Samsun’da koca dehşeti: 2 ölü

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Hilal Sokak’ta meydana geldi. Yeni evli olmalarına rağmen problem yaşadıkları öğrenilen Gökhan Erçin (31) ile eşi Ayşenur Erçin’in(30) boşanacaktı.

Bu sabah saat 06.45’te silah sesleri üzerine çiftin bulunduğu daireye gelen yakınları, genç çifti kanlar içinde buldu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri çiftin olay yerinde öldüğünü tespit etti.

ÖNCE KARISINI SONRA KENDİNİ VURDU

Polisin yaptığı ilk incelemelere göre koca Gökhan Erçin’in önce karısı Ayşenur Erçin’i vurduğu, daha sonra da aynı silahla kendisini başından vurarak intihar ettiği belirlendi. Olay yerinde, olayda kullanılan 1 adet tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GERİDE NOT BIRAKTI

Çiftin cansız bedenleri savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Gökhan Erçin'in olaydan önce 'Eşimle ayrı yaşıyorduk. Yeniden birleştik fakat olmadı. Hala bana surat yapıyor. Keşke böyle olmasaydı. Elveda' yazılı bir not bıraktığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA - İHA



