Samsun'da 16 yaşındaki E.S. bilinmeyen bir nedenle tartıştığı 15 yaşındaki arkadaşı Şinasi Tekcan’ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Samsun Çarşamba ilçesi Hasbahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Şinasi Tekcan (15) ile arkadaşı E.S. (16) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. E.S., cebinden çıkardığı bıçakla Şinasi Tekcan’ı kalbinden bıçakladı.

ŞİNASİ TEKCAN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Tekcan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

E.S., polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.







