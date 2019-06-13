Göl İlkokulu-Ortaokulu Müdürü Savaş Avcı, Samsun'a 150 kilometre uzaklıkta olan okullarının amacının yazılım ve bilişim ağında Samsun'a ve Türkiye’ye destek olmak olduğunu belirterek, hedeflerinin geleceğin mühendisleri, mimarları, bilim adamları ve geleceğin idarecilerini yetiştirmek olduğunu söyledi. Avcı üst üste altıncı bilim fuarını düzenlediklerinin altını çizerek projelerle öğretmenlerin ve öğrencilerin hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü kaydetti.

MUTLU ÇOCUKLAR GÜÇLÜ TÜRKİYE DEMEK

Maarif Hareketi’nin mimarı Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, 17 ilçenin milli eğitim müdürlerinin katıldığı etkinlikte 'güzide' vurgusu yaptı. Esen müdürleri işaret ederek, "17 ilçemizde güzide insanlar olursa 17 ilçemizin tamamı güzide eğitim kurumlarından oluşur demektir. Samsun’a 150 kilometre mesafede olmak Samsun’a uzak olmak anlamına gelmiyor. Bir Arap şairinin sözünü hatırlıyorum. Der ki, 'Ey sevgilim, senden uzak olmak istiyorum, sana yakın olabilmek için.' Yol uzaklığı gönlümüzden uzak anlamına gelmiyor. Vezirköprü, Göl İlk-Ortaokulu hep yakınımızda olmuştur" dedi.

Okullarda fırsatların eşitlenmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Esen, TUBİTAK Bilim Fuarlarını çok anlamlı bulduğunu ifade etti. Projelerin farkındalığı artırdığına işaret eden Coşkun Esen, emeği gecen idareci öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, "Amacımız nerede olursa olsun mutlu çocuklar yetiştirmek. Mutlu çocuklar olursa güçlü Türkiye olur. Bütün projelerin amacı budur" diyerek projelerin önemine dikkat çekti.

KÜÇÜK MÜHENDİSLER BÜYÜK PROJELERİNİ ANLATTI

Konuşmaların ardından fuarın açılışı protokol tarafından yapıldı. 12 proje standının tamamını gezen protokole öğrenciler rehber öğretmenlerinin öncülüğünde hazırladıkları projelerini uygulamalı olarak anlattı. Programın ardından yemek ikramı Kunduz Yaylası’nda yapıldı. Yemek ikramından sonra İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen başkanlığında ilçe milli eğitim müdürleri ile bir toplantı yapıldı.

"Su Roketi"nin protokolü vurmasının esprisi gün boyu devam ederken fuara Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan’ın yanı sıra ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. (İHA)