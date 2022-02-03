Türkiye Samsun'da Onur Anıtı’na saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Samsun'da Onur Anıtı’na saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye

Samsun'da Onur Anıtı’na saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Samsun’da Onur Anıtı’na saldırıda bulunan şahısların ciple alana geldiği anlara dair görüntüler ortaya çıktı.

03 Şubat 2022, Perşembe 20:55 Son Güncelleme:
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İlkadım ilçesindeki Atatürk Parkı'nda yer alan şehrin simgesi 'Onur Anıtı’na urgan bağlanmıştı. Sabah saatlerinde parka gelen vatandaşlar, anıttaki at heykelinin ayak kısmına bağlanmış bir urgan ve çelik halat olduğunu gördü. Emniyet ekiplerini hareket geçiren olayda saldırının faili 2 kişi yakalandı.

Şahısların Atatürk Parkı’na gelme anları da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sabah saat 06.25 sıralarında bir cipin yol kenarındaki kaldırımı aşıp Atatürk Parkı’na girdiği görülüyor. Şahısların yüzleri görünmezken, cipin Onur Anıtı önünde durması da görüntülere yansıyor.


SAMSUN (İHA)

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