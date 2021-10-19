Samsun'da otomobil evin bahçesine girdi! 3 yaralı...
Samsun'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücü Mehmet Ali Yıldız direksiyon hakimiyetini kaybederek müstakil bir evin bahçesine girdi. Kazada sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı.
19 Ekim 2021, Salı 09:48 Son Güncelleme:
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Olay, dün saat 16.00 sıralarında Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Mehmet Ali Yıldız idaresindeki yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu müstakil bir evin bahçesinde girdi.
Evin duvarına çarparak durabilen araçta sürücü ile birlikte Ayşe Yıldız (72) ve Nurhan Çabuk (53) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Mustafa İNAN/DHA
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