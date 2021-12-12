Samsun’un Bafra ilçesinde tarihi köprünün üzerinden atlayan Özcan U. (42) ağır yaralandı. Özcan U.'nun atlama anları çevredekiler tarafından görüntülendi. Öte yandan Özcan U.'nun, ambulansa taşındığı sırada, 'Neredeyim ben?' dediği duyuldu.









Olay, saat 16.30 sıralarında Bafra ilçesinde bulunan tarihi Çetinkaya Köprüsü'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Özcan U., köprünün kemer şeklindeki ayakları üzerine çıktı.

Çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri Özcan U.'yu ikna etmeye çalıştı. İkna çabalarına karşılık vermeyen Özcan U. köprüden kendini suya bıraktı. Ağır yaralanan Özcan U., itfaiye ekiplerince sudan çıkararak ambulansa taşıdı. Ayaklarının kırıldığı öğrenilen Özcan U.'nun, ambulansa taşındığı sırada, 'Neredeyim ben?' dediği duyuldu.

Hastaneye götürülen Özcan U. tedaviye alındı.



