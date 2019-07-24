Olay, Belediyeevleri Mahallesi'ndeki tramvay istasyonunda bulunan yaya üst geçidi merdiveninde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadın merdivende bir kişinin kendisine elle tacizde bulunduğunu iddia ederek olay yerine yakın yerde bulunan emniyetin bekçilerine haber verdi.

Bekçiler olayla ilgili M.Y.'yi (27) yakalayarak Irmak Polis Merkezine teslim etti. Gözaltına alınan M.Y. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. M.Y. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.