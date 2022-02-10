Türkiye Samsun'da vaşak ve yaban kedisi fotokapanla görüntülendi

Samsun'da vaşak ve yaban kedisi fotokapanla görüntülendi

Türkiye

Samsun'da vaşak ve yaban kedisi fotokapanla görüntülendi

Samsun’un farklı bölgelerine yerleştirilen fotokapanlar sonucunda nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak ve yaban kedisi görüntülendi.

10 Şubat 2022, Perşembe 19:23 Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü tarafından yaban hayatı envanter ve biyoçeşitliliğin izlenmesi çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Samsun’da yapılan çalışmalarda özellikle doğal hayatın korunduğu bölgelere 31 adet fotokapan yerleştirildi. Yapılan çalışmalarda kurt, kızıl geyik, vaşak, karaca, yaban kedisi, tilki, sansar türlerinin tespiti yapıldı ve görüntülendi.

İHA

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