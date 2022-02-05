dinilen bilgiye göre, Nevşehir-Aksaray karayolu itfaiye kavşağında turist taşıyan Bayram K. yönetimindeki 68 S 0478 plakalı otobüs ile Serdar Soylu’nun (29) kullandığı 06 ZTT 10 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Ayşe Soylu (44) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan sürücü Serdar ile birlikte Abdulbaki ve Abdulsamet Soylu ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken Serdar Soylu’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.









Samsun’dan otobüsle geldi, bindiği otomobilde can verdi

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Ayşe Soylu’nun; oğulları Abdulbaki ve Abdulsamet Soylu ile birlikte otobüs ile Samsun’dan Nevşehir’e geldiği, kendisini karşılamaya gelen akrabası Serdar Soylu’nun otomobiline bindikten sonra kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA