Türkiye Samsun’dan otobüsle geldi, bindiği otomobilde can verdi

Samsun’dan otobüsle geldi, bindiği otomobilde can verdi

Türkiye

Samsun’dan otobüsle geldi, bindiği otomobilde can verdi

Nevşehir’de otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Ayşe Soylu’nun Samsun’dan otobüsle geldiği ve bindiği otomobilde can verdiği öğrenildi.

05 Şubat 2022, Cumartesi 22:13 Son Güncelleme:
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dinilen bilgiye göre, Nevşehir-Aksaray karayolu itfaiye kavşağında turist taşıyan Bayram K. yönetimindeki 68 S 0478 plakalı otobüs ile Serdar Soylu’nun (29) kullandığı 06 ZTT 10 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Ayşe Soylu (44) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan sürücü Serdar ile birlikte Abdulbaki ve Abdulsamet Soylu ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken Serdar Soylu’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Samsun’dan otobüsle geldi, bindiği otomobilde can verdi

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Ayşe Soylu’nun; oğulları Abdulbaki ve Abdulsamet Soylu ile birlikte otobüs ile Samsun’dan Nevşehir’e geldiği, kendisini karşılamaya gelen akrabası Serdar Soylu’nun otomobiline bindikten sonra kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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