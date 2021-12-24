Samsung, bazı TV ve monitörlerde HDR10+ Gaming desteği sunacak

Samsung, 2022 yılında tanıtacağı bazı 4K ve 8K TV ve oyuncu monitörlerinin HDR10+ Gaming desteğine sahip olacağını duyurdu. Şirket, bu sayede kullanıcılara sürükleyici ve ultra hızlı HDR oyun deneyimi sağlayacaklarını söyledi.

Xbox Series X/S'deki Dolby Vision'a rakip olarak gösterilen HDR10+ Gaming,120 Hz'e kadar VRR (Değişken Yenileme Hızı), düşük gecikme süresi ve otomatik HDR kalibrasyonu olmak üzere üç temel üzerine inşa edildi.

Samsung, HDR10+ Gaming'in şirketin 2022 Neo QLED serisi ve Q70 TV serisi ve üstü ile oyun monitörleri tarafından destekleneceğini duyurdu. Ayrıca NVIDIA GeForce RTX 30 Serisi, RTX 20 Serisi ve GTX 16 Serisi GPU'lar, 2022 yılında HDR10+ Gaming standardını destekleyecek.