Samsung, cep telefonunda isim değişikliğine gidiyor

Samsung isim değişikliği şirketin mobil dünyaya daha fazla odaklanması için gerçekleşti. Bu sayede Samsung MX, ana şirketten bağımsız bir şekilde mobil dünyanın yeniliklerine daha kolay adapte olacak.

Facebook, Instagram, Messenger ve WhatsApp gibi sosyal ağları bulunduran Facebook Inc. adını ekim sonunda değiştirmişti. Facebook sanal evren yatırımlarını öne çıkartarak Meta adını almıştı.

Teknoloji dünyasında isim değişikliği hareketinin öncülerinden biri ise Google. 1990'lı yıllarda kurulan arama motoru devi zaman içerisinde birçok sektörde faaliyet göstermeye başladı. Google bu nedenle Alphabet adında bir çatı şirket oluşturdu.