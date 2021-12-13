Bilim & Teknoloji Samsung, cep telefonunda isim değişikliğine gidiyor

Samsung, cep telefonunda isim değişikliğine gidiyor

Bilim & Teknoloji

Samsung, cep telefonunda isim değişikliğine gidiyor

Facebook ve Square'in ardından Samsung'dan da isim değişikliği haberi geldi. Samsung bundan sonra Samsung MX olarak adlandırılacak. İsim değişikliğinin CES 2022'de kesinleşmesi bekleniyor.

13 Aralık 2021, Pazartesi 09:10 Son Güncelleme:
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Samsung isim değişikliği şirketin mobil dünyaya daha fazla odaklanması için gerçekleşti. Bu sayede Samsung MX, ana şirketten bağımsız bir şekilde mobil dünyanın yeniliklerine daha kolay adapte olacak.

Facebook, Instagram, Messenger ve WhatsApp gibi sosyal ağları bulunduran Facebook Inc. adını ekim sonunda değiştirmişti. Facebook sanal evren yatırımlarını öne çıkartarak Meta adını almıştı.

Teknoloji dünyasında isim değişikliği hareketinin öncülerinden biri ise Google. 1990'lı yıllarda kurulan arama motoru devi zaman içerisinde birçok sektörde faaliyet göstermeye başladı. Google bu nedenle Alphabet adında bir çatı şirket oluşturdu.

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