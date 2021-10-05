Samsung'un yakında çıkaracağı Exynos 2200 GPU'su, AMD'nin RDNA 2 mimarisine dayanıyor ve ışın izleme desteğini mobil oyunlara getiriyor.

Cortex-X2, Cortex-A710 gibi en yeni ARM çekirdeklerini kullanacak olan yonga setinde AMD imzalı RDNA 2 grafik birimi yer alıyor.

RDNA 2 yongası gerçek zamanlı ışın izleme yanında sahnedeki nesneye göre render yapan değişken odak teknolojisi de sunuyor. Bu iki özellik gerek Qualcomm gerek Apple gibi rakiplere karşı çok önemli bir avantaj sağlayacak.

GPU ayrıca bazı nesneleri (örneğin oyuncu karakterini) diğerlerinden daha yüksek kalitede işlemesine olanak tanıyan Variable Rate Shading (Değişken Hızlı Gölgelendirmeyi) özelliğini de destekleyecek.

Exynos 2200 GPU'nun mevcut en iyi Mali GPU'dan %30'a kadar daha hızlı olması bekleniyor. Nihai performans, Samsung'un nihai çip tasarımıyla elde edebileceği saat hızına bağlı olacak.

Exynos 2200 yongası hem AMD hem de Samsung için önemli bir avantaj olacak



