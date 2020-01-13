Onur Binay/posta.com.tr

Samsung Electronics , geçen yıl Güney Kore'nin Hwaseong kentinde bulunan yeni bir EUV tabanlı yonga üretim hattına zemin hazırladı. Şirket, şu anda dünyadaki yarı iletken çipler üretebilen ve Samsung yapımı çipsetlerin her türlü cihaza girmesini sağlayan üç şirketten biri. Ancak, Hwaseong tesisinde yaşanan elektrik kesintisi şirketin bazı sorunlarla karşı karşıya kaldığını gösterdi.

Rapora göre şirketin Hwaesong tesisindeki tüm imalat duraklatılmadı. Mizhuo Finans Grubu'ndan gelen bir rapor DRAM, NAND ve sistem çip üretiminin etkilendiğini belirtti. Bu zararla ilgili net bir rakam yok ama tutarın on milyonlarca dolar olduğu belirtiliyor.

Intel, TSMC ve Samsung, sipariş ve pazar payına ayak uydurmak için sektöre büyük yatırımlar yapıyor. Samsung'un kendi fabrikasına önümüzdeki on iki yıl boyunca 116 milyar dolar yatırım yapması bekleniyor. Bu büyük bir miktar olsa da, hem Intel hem de TSMC'nin üretim için öngörülen sermaye harcamasından hala az.

116 milyar dolardan 69 milyar doları fiziksel tesislere ve ekipmanlara gidecek, geri kalanı ise araştırma ve geliştirme için kullanılacak. Öte yandan Intel, önümüzdeki dört yıl içinde Israil'de yeni bir üretim tesisi inşa etmek için 11 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. İsrail dışişleri bakanı Bay Moshe Kahlon, tesisin 1.000 kişilik istihdam yaratacağını bekliyor ve Intel'in İsrail hükümetinden % 9 hibe alacağını da doğruladı.

Peki ürünler zamlanacak mı?

Yayınlanan rapora göre, Samsung'un piyasadaki bellek modüllerinin fiyatlarına 2020'nin ilk çeyreğinde herhangi bir kayda değer zam uygulanmayacak. Tüketiciler bu yılın ilk 3 ayında Samsung DRAM modülleri halihazırda fiyatlarından satışta bulabilecek.

TrendForce, PC ve mobil DRAM modülleri için herhangi bir artış öngörmüyor. Sunucu tarafında 0 ila yüzde 5 arası, grafik tarafında yüzde 5 ila yüzde 10 arası ve DDR3 ile DDR4 tarafında ise yine yüzde 0 ila yüzde 5'lik bir artışın olabileceği tahmin ediliyor.







