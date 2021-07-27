Samsung Odyssey Neo G9, oyuna ve oyunculara hitap ediyor. Samsung’un ilk mini-LED oyuncu monitörü olma özelliğini taşıyan yeni Odyssey Neo G9, bu sayede derin siyahlar ve yüksek parlaklığı bir araya getiriyor. HDR konusunda LCD ya da QLED monitörlerden daha iyi sonuçlar alınabiliyor.

49 inç boyutundaki Odyssey Neo G9, 5120×1440 piksel çözünürlük sunuyor, parlaklığı ise 2000 nite kadar çıkabiliyor.

32:9 en boy oranına ek olarak Samsung Odyssey Neo G9, AMD FreeSync Premium Pro, HDMI 2.1 ve Nvidia G-Sync desteklerine de sahip. Monitör, 240 Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresi sunuyor.

Odyssey Neo G9’un yurt dışı fiyatı 2500 dolar. Monitörün ileride Türkiye’ye de gelmesi bekleniyor.