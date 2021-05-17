Samsung, Galaxy cihazlarda blockchain kullanımını kolaylaştıracak

Yeni bir güncellemeyle bazı donanım cüzdanlarında depolanan kripto para birimini Samsung Blockchain Cüzdanına aktarmak için Samsung Galaxy cihazınızı kullanabileceksiniz.

Kripto para cüzdanı desteği, Galaxy cihazlarına blockchain ve kripto varlıklarını tek bir uygun konumdan yönetme konusunda tutarlı bir kullanıcı deneyimi sağlayacak.

Samsung Blockchain Keystore'a ek olarak, Galaxy akıllı telefonlara artık Ledger Nano S ve Ledger Nano X dahil olmak üzere bazı kripto para cüzdanları bağlanabilecek.