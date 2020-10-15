Samsung Galaxy Note 20 detaylı inceleme

Samsung Galaxy Note 20, bu yılki Galaxy Note serisinin yeni üyesi ve aynı zamanda piyasaya sürülen Galaxy Note 20 Ultra'ya göre daha uygun fiyatlı.

Galaxy Note 20 Ultra'ya kıyasla biraz daha uygun fiyatlı bir telefonda en iyi performansı ve en iyi fotoğrafları arıyorsanız , Galaxy Note 20 sizin için uygun Note modeli olabilir.

Peki Galaxy Note 20 sizlere genel anlamda neler sunuyor? Bu telefonla dizi ve filmleriniz için canlı ekran, S-Pen ve bir Android telefonda bulabileceğiniz en son yonga setlerinden biri de dahil olmak üzere bazı güçlü özellikler sahip oluyorsunuz.

Peki, ekran kalemi arayanlar için Samsung Galaxy Note 20 mantıklı bir amiral gemisi seçimi mi? Yoksa Samsung ailesinden başka modellere mi bakmalı?

Samsung Galaxy Note 20’nin fiyatı ise 9299 TL.



