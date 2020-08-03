Samsung Galaxy Note 20 hayal kırıklığı yaratacak

Samsung Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra’yı kısa süre sonra tanıtacak. Her iki telefon hakkında neredeyse tüm bilgiler ortaya çıkmış olsa da Samsung’un performans noktasında nasıl bir deneyim sunacağı merak ediliyor.

Genellikle performans anlamında Apple cihazların gerisinde kalan şirket, Note 20 ile nasıl bir performans sunacak?

Samsung, Galaxy S20 ailesini Snapdragon 865 ve Exynos 990 işlemci ile piyasaya sürdü. Exynos 990’lı Galaxy S20 modelleri, hem kullanıcı yorumlarında hem de karşılaştırma testlerinde genel olarak Snapdragon 865’li modellerin gerisinde kaldı.

Samsung, Galaxy Note 20 ailesini satışa sunulduğu pazara göre Exynos 990 (7 nm+) veya Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (7 nm+) ile piyasaya sürecek. Türkiye’de de Exynos 990’lı modelin satışa çıkması bekleniyor.

Galaxy Note 20’nin internette çıkan Geekbench sonucu ise Samsung’un yine yeni amiral gemisinde beklenen optimizasyonları sağlamadığını ve Exynos işlemcili modellerin Snapdragon işlemcili modellerin gerisinde kalacağını gösteriyor. Geekbench’te ortaya çıkan modelin prototip olup olmadığı belli değil.

Görseldeki sonuca göre Galaxy Note 20 tek çekirdekte 928 puan, çoklu çekirdekte 2721 puan alıyor. Samsung Galaxy S20 Ultra Geekbench’te tek çekirdekte 800; çoklu çekirdekte ise 2700 puan almıştı.

Samsung’un ne yaparsa yapsın telefonlarında sunduğu performans ile Apple’ı geçemeyeceği ortada. Zaten pek çok kişi de böyle düşünüyor. Yeni gelecek iPhone 12 serisini bir kenara koyacak olursak, Samsung’un Note 20 modeliyle performans anlamında iPhone 11 serisine rakip olması da zor gibi. Kamera anlamında da karşısında Huawei ve Oppo gibi markalar yer alıyor.















