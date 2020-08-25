Yeni bir rapora göre, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+ ve hatta Galaxy Note 20 Ultra akıllı telefon kullanıcıları yeşil ekran sorununda muzdarip. Ekran parlaklığı belirli bir seviyenin altına indiğinde yeşil ve soluk bir renk ortaya çıkıyor. Daha önce de Galaxy S20 serisinde benzer bir sorun ortaya çıkmıştı.

Sorun şu anda, Galaxy Note 20 Ultra'nın yalnızca Snapdragon versiyonunda bulunuyor. Galaxy S20 serisinin ise sadece Exynos versiyonunda bu sorun vardı. Galaxy S7 modelinin LCD ekranı nedeniyle sorunun sadece AMOLED panellere özgü olmadığı da anlaşılıyor.

Sorunun nereden kaynaklandığı ile ilgili Samsung resmi bir açıklama yapmadı. Galaxy S20 serisinde güncelleme sonrasında bu sorun kaybolmuştu.







