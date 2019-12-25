Samsung Galaxy S11 nasıl bir ekranla gelecek?

Onur Binay/posta.com.tr

Samsung’un 2020’de piyasaya süreceği ilk amiral gemisi telefon Galaxy S11 olacak. Haliyle şirket telefon üzerindeki çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Yaptığı sızıntılarla ünlü "Ice Universe" ise Twitter’dan Galaxy S11'in ekran tasarımını paylaştı. Paylaşım, Galaxy S11'in çerçevesiz yapıda ve ekranının üzerinde küçük bir kamera deliğiyle geleceğini gösteriyor. Paylaşımdan yola çıkarak Galaxy S11'in ekranıyla Galaxy Note10 serisinin ekranının benzer olacağı söylenebilir.

Bununla birlikte kamera modülü, daha az yer kaplaması adına küçültülmüş. Delikli ekranlar trend olsa da, Samsung’un birkaç rakip tarafından da kullanılan pop-up kameralara güç veren hassas motorlardan kaçındığını belirtmek gerek.

Samsung Galaxy S11'in ekranının 120 Hz desteğe sahip olacağı ve süper hızlı bir parmak izi okuyucuyla birlikte geleceği de söyleniyor.





Farklı bir isimle gelebilir

2020 Şubat ayında karşımıza çıkması beklenen Galaxy S11 serisinin, Samsung Galaxy S20e, Galaxy S20 ve Galaxy S20 Plus adıyla gelebilir. Bunun doğru olup olmadığı cihaz resmi olarak tanıtılana kadar net değil.

Galaxy S11 Plus'ın 6,39 inç AMOLED ekran, 5000 mAh pil, beşli kamera sistemi (108MP ana + 12MP ultra geniş açı + 5x optik / 100x dijital zoom sunan 48MP + 3D ToF sensörü) ve Snapdragon 865 ile geleceği söyleniyor.

Serinin mart ayında satışa sunulması bekleniyor.