Samsung Galaxy S21 FE 5G resmi olarak duyuruldu

Tasarımıyla Galaxy S21 çizgisini yansıtan Galaxy S21 FE, Olive, Lavender, White veya Graphite olmak üzere dört farklı renkle geliyor. Selfie kamerasını ekran deliğinde taşıyan telefonun ekranını Gorilla Glass Victus ile koruyor. IP68 sertifikası olan S21 FE 5G, toplam dört farklı renkte tasarlanmış. Kutusundan Android 12 ile çıkan ilk Samsung telefon olan Galaxy S21 FE, teknik olarak bakarsak gücünü Snapdragon 888 ve Exynos 2100 işlemcilerden alıyor. Telefon belirli ülkelerde Snapdragon 888, belirli ülkelerde ise Exynos 2100 ile satılacak. 5G desteğine sahip olan model, 25W şarj destekli 4.500 mAh pil taşıyor.

6,4 inç Full HD+ 120 Hz Dynamic AMOLED 2X ekran ile tasarlanan Galaxy S21 FE, 6 GB / 8 GB RAM taşıyor ve 128 GB / 256 GB depolama seçeneklerine sahip. Telefonun arkasında 12 MP F1.8 geniş açı ana, 12 MP F2.2 ultra geniş açı ve 8 MP F2.4 30x Space Zoom telefoto lensler bir araya geliyor. Galaxy S21 FE‘nin önünde ise 32 megapiksel F2.2 selfie kamerası kullanılıyor.