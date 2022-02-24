Galaxy S21 FE, maksimum 120 Hz yenileme hızı sunan 6.4 inç ekranla geliyor. Akıllı telefondaki panel uyarlanabilir tazeleme oranını desteklemiyor. Telefonda sadece 60 Hz ve 120 Hz frekansları bulunuyor. Ancak ekran yenileme hızı bazen 60 Hz'in altına düşüyor gibi görünüyor.

Telefon sahipleri arayüzde gözle görülür bir yavaşlama ve gecikme meydana geldiğini söyledi. Bunun yeni bir yazılımla çözülebileceği söyleniyor.

Samsung konu hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Şu an için sorunun ne zaman düzeltileceği belli değil.

Samsung, Galaxy S20 FE'de de benzer ekran sorunu yaşamıştı ancak o zaman sorun sensördeydi.



