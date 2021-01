Samsung Electronics, bir akıllı telefonun yapabileceklerinin sınırlarını zorlayan, yeni amiral gemisi cihazı Galaxy S21 Ultra’yı tanıttı. Galaxy S21 Ultra, Samsung’un en gelişmiş profesyonel düzey kamera sistemi ile en parlak ve en akıllı ekranı sayesinde Samsung’dan en iyisini talep eden kullanıcılar için tüm imkânların seferber edildiği bir cihaz olarak dikkat çekiyor. Aynı zamanda, Galaxy S Serisi’ne ilk defa kullanıcıların çok sevdiği S Pen deneyimini getiren bu akıllı telefon, üretkenliği ve yaratıcılığı da bir adım öteye taşıyor.

Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve CEO'su Dr. TM Roh, yaptığı açıklamada, “Galaxy S21 Ultra, Samsung olarak insanların yaşamını zenginleştiren ve kendilerini ifade etme yönünde onları güçlendiren kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak üzere inovasyona kattığımız anlamın yeni bir kanıtı. Teknolojinin yaşamlarımız için vazgeçilmez bir unsur haline geldiği böyle bir dönemde, yeni bir sıçrama yapmak ve bir akıllı telefonun başarabileceklerinin sınırlarını zorlamak istedik” dedi.

Samsung Electronics Türkiye Başkanı Philip Choi ise açıklamasında şunları söyledi: “Pandemi nedeniyle artık evlerimizde çok daha fazla zaman geçirdiğimiz, sevdiklerimizden uzak kaldığımız zorlu bir dönem içerisindeyiz. Dolayısıyla akıllı telefonların rolü de artık bağlantıda kalmamız açısından her zamankinden daha fazla önem taşıyor. En son teknolojiye sahip en üst düzey akıllı telefon deneyimini yaşamak isteyenler için tasarladığımız Galaxy S21 Ultra’da yer alan güçlü işlemcimiz, profesyonel düzeyde kamera ve video yeniliklerimizle kullanıcılar günlük yaşamlarını efsaneleştirmekle kalmayacak aynı zamanda sevdikleriyle kesintisiz bir şekilde bağlantıda kalabilmelerinin gönül rahatlığını yaşayacak. Samsung olarak öncelikli pazarlarımızdan biri olarak gördüğümüz Türkiye’deki kullanıcılarımıza üstün teknolojilerle donattığımız yeni amiral gemimiz Galaxy S21 Ultra’yı sunmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Samsung olarak 2021'de de Galaxy cihazlarımızla kullanıcılarımızın birbirleriyle bağlantıda kalmaları için yanlarında olmaya devam edecek ve Türkiye’deki liderliğimizi daha da sağlamlaştıracağız.”

Galaxy S21 Ultra, Galaxy S Serisi’nin en gelişmiş mobil deneyimlerin sunulduğu on yıllık mirasında yeni bir dönemi başlatıyor. İnsanlarla ve değer verdikleri her şeyle bağlantıda kalmak için en yüksek teknolojiyi talep eden kullanıcılar için tasarlandı. Galaxy S21 Ultra, yeni Galaxy S Serisi’nin bir parçası ve Galaxy S21 deneyiminin her noktasında çıtayı yükseltiyor.

Olağanüstü inovasyon, çarpıcı tasarımla buluştu

Galaxy S21 Serisi, diğer akıllı telefonlarla kıyaslandığında fark yaratan yeni ve cesur tasarımıyla görücüye çıkıyor. Sade şıklığına rağmen çarpıcı, estetik görünümünü tamamlayan metal çerçeveye kusursuz bir biçimde yerleşen, ikonik Özel Kesim Kamera Dizaynı, cihazın yepyeni özelliklerinden bir tanesi. Galaxy S21 Ultra, Phantom Black ve Phantom Silver renk seçenekleriyle sunulurken, tamamen sofistike ve zamanın ötesinde bir görünüm için şık ve puslu bir yüzeye sahip. Telefon ayrıca şimdiye kadarki en dayanıklı Gorilla Glass olan Corning® Gorilla® Glass Victus™ ile artık daha uzun ömürlü.

Galaxy S21 Ultra, 6,8 inçlik Dinamik AMOLED 2X ekranıyla, Galaxy S21 ailesinin en büyük üyesi. Bu ekran aynı zamanda Samsung’un şimdiye kadar ürettiği ekranların da en akıllısı. Samsung bu telefonunda bir ilki de gerçekleştirdi, böylelikle kullanıcıların artık 120Hz’lik yenileme hızının akıcılığı ile Quad HD+ ekran arasında bir tercih yapmaları gerekmiyor. Galaxy S21 Ultra sayesinde kullanıcılar artık her ikisine de aynı anda sahip olabiliyor. Ekranın yenileme hızı 10Hz ile 120Hz arasında geçiş yaparak, görüntülenen içeriğe uyum sağlıyor ve bu sayede pil ömrünü uzatan enerji verimliliğiyle en iyi görüntüyü izleme deneyiminin keyfini çıkarmayı amaçlıyor. Galaxy S20 ile karşılaştırıldığında Galaxy S21 Ultra, 1500nit’lik pik parlaklık değeriyle yüzde 25 daha parlak görüntü veriyor. Bu da herhangi bir Galaxy akıllı telefonda şimdiye kadar elde edilmiş en yüksek değer. İyileştirilmiş yüzde 50 kontrast oranıyla gün ışığında dahi kristal berraklığında, sürükleyici bir görsellik sunuyor. Galaxy S21 ve S21+ cihazlarında olduğu gibi Galaxy S21 Ultra’da da Akıllı Göz Koruma Kalkanı sayesinde artık kullanıcıların gözleri de yorulmayacak.

Samsung’un en iyi güçlü kamera deneyimi

Galaxy S21 Ultra, en ileri teknoloji ile profesyonel düzey kamera sistemine sahip ve bu sayede kullanıcılar nefes kesen, stüdyo kalitesinde fotoğrafları, her türlü ışıkta ve ortamda çekebiliyor, videolarını çekerken ya da düzenlerken her karede seviyeyi yükselten yapay zekâ destekli yeni düzenleme ayarlarını kullanabiliyor.

Dörtlü arka kamerada (ultra-geniş, geniş ve ikili tele-kamera) bulunan geliştirilmiş 108MP profesyonel düzey sensör sayesinde, 64 kat daha zengin renk verisine sahip 12 bit HDR fotoğraflar, en az üç kat daha geniş dinamik aralıkta çekilebiliyor. Galaxy akıllı telefonlarda bir ilk olarak, ön ve dörtlü arka lensler dâhil, tüm lenslerde 60fps’de 4K çekim yapılabilirken aynı kalitede farklı bir açıya geçiş de yapılabiliyor. Ayrıca, 12-bit RAW dosya opsiyonuyla fotoğraflar düzenlenirken hiçbir ayrıntı da kaybolmuyor.

Kullanıcıların Galaxy S21 Ultra ile yakınlaştırma yaparken netlik kaybı konusunda endişelenmelerine de gerek yok. Galaxy S21 Ultra’nın 100x Space Zoom özelliği, Dual Piksel(2PD) AF özellikli bir optik 3x, bir optik 10x olmak üzere Samsung’un ilk ikili-tele kamera sistemine sahip olduğundan, kullanıcılar hareketten uzak olsalar da kristal berraklığında kareler yakalayabiliyor.

Galaxy S21 Ultra’nın gelişmiş Parlak Gece sensörü, Samsung’un düşük ışıkta fotoğraf çekimi konusunda şimdiye kadar attığı en büyük adım. İyileştirilmiş Gece Modu, pürüz azaltma ve 12MP Nona-binning teknolojisiyle, loş oda ışığı ya da gece manzarası gibi zorlu ortamlarda, hızlı bir biçimde mükemmel kalitede kareler çekilebiliyor.

Cihazlar arasında akıllı ve hiper-hızlı bağlantılar

Galaxy S21 Ultra, Samsung’un Geniş Paylaşım Ağı (UWB) gibi çığır açan teknolojiler sunma geleneğini bozmuyor ve cihazlarınız arasında etkileşim kurma biçiminizi dönüştürecek yeni bağlanabilirlik imkânları sunuyor.

Galaxy S21 Ultra kullanıcıları, amiral gemisi akıllı telefon deneyiminde, yaratıcı ifade biçimi ve üretkenlikte yeni bir adıma geçilmesini bekliyor. İşte bu nedenle Samsung, Galaxy S Serisi cihazlar için bir ilki gerçekleştirerek kullanıcıların en sevdiği S Pen deneyimini de Wacom teknolojisiyle Galaxy S21 Ultra’ya getirdi. Çizim yapmaktan not almaya, fotoğraf düzenlemekten belge imzalamaya kadar uzanan bir dizi özelliğiyle S Pen’in gücünü Galaxy S21 Ultra’nın gücüyle birleştirmek artık mümkün. Üstelik Galaxy Note ya da Galaxy Tab cihazlarında kullanılan S Pen de kullanılabiliyor ya da istendiğinde uyumlu kılıfıyla birlikte ayrıca satın alınabiliyor.

Galaxy S21 Ultra ve Galaxy S21+’ta bulunan yerleşik Geniş Paylaşım Ağı (UWB) sayesinde, Galaxy S21 Ultra cihazı kullanılarak uyumlu olan araba kapıları anahtarsız bir şekilde otomatik olarak açılabilecek. Ayrıca kullanıcılar UWB-destekli Galaxy S21 Ultra ve Galaxy S21+ cihazlarında AR bulucuyu çalıştırarak, kaybettikleri bir eşyayı bulmak için yardıma ihtiyaçları olduğunu bildiren sanal mesajları başka Galaxy akıllı telefon kullanıcılarına gönderebilecek.

Android Auto™ sisteminde mevcut olan SmartThings sayesinde Galaxy S21 Serisi cihazları ile evdeki akıllı cihazlar, arabadan yönetilebilecek. Kullanıcılar, Galaxy S21 cihazını Android Auto uyumlu arabasına bağlayarak, henüz eve varmadan, aracın içinden evinin ışıklarını yakabilecek, evin ısısını dahi yükseltebilecek.

Samsung’un birbirine bağlı cihazlardan oluşan tüm ekosisteminde kesintisiz, uzun süreli bağlantılara ihtiyacınız olduğundan, Galaxy S21 Ultra’da Çift Bluetooth® teknolojisi bulunuyor ve bu teknoloji, Galaxy Buds Pro gibi bağlı cihazlarınızın stabil bir bağlantıyla daha az pil tüketmesine yardımcı oluyor.

Güvenebileceğiniz bir performans ve koruma

Galaxy S21 Ultra’da bulunan çığır açıcı kamera, ekran ve bağlanabilirlik kapasitesi, Galaxy cihazlarında şimdiye kadar kullanılan en gelişmiş yonga setiyle destekleniyor. Bu özelliği, daha yüksek hız, gelişmiş işleme yeteneği ve yüksek enerji verimliliği sağlıyor. Piliniz azaldığında, Galaxy S21 Ultra yalnızca 30 dakikada yüzde 50 şarj oranına ulaşabiliyor.

Artık akıllı telefonlarımıza her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz ve tam da bu nedenle hassas bilgilerimizin korunması her zamankinden daha önemli. Galaxy S21 cihazlarında Samsung’un kendi geliştirdiği yonga seti düzeyindeki güvenlik platformu olan Samsung Knox Vault koruması kullanılıyor. Samsung’un güvenli işlemcisine dışarıdan müdahaleleri önleyici güvenli belleği ekleyen Samsung Knox Vault, Galaxy S21 cihazların yeni bir koruma katmanına sahip olmasını sağlıyor.

Galaxy S21’de ayrıca gizliliğinizi korumak ve izlemek için yeni bir araç da bulunuyor. Artık paylaşımlarınız öncesinde fotoğraflarınızdan konum meta verilerini güvenli bir biçimde kaldırabilirsiniz. Galaxy S21’in yepyeni Özel Paylaşım fonksiyonuyla, gönderdiğiniz içeriklere kimlerin erişebileceğini ve içeriklerin ne kadar süre erişime açık olacaklarını da kontrol etmeniz mümkün.

Satış

Galaxy S21 Ultra 29 Ocak 2021 tarihi itibarıyla, operatör ve Unlocked by Samsung versiyonlarıyla, Samsung.com, operatör ve çevrimiçi perakende kanalları üzerinden genel satışa sunulacak. Galaxy S21 Ultra, puslu yüzey rengi ve iki çarpıcı renk seçeneğiyle satışa sunuluyor:

128GB model, 12GB RAM - Tavsiye Edilen Satış Fiyatı KDV dâhil 15.999 TL.

256GB model, 12GB RAM - Tavsiye Edilen Satış Fiyatı KDV dâhil 16.499 TL.

Galaxy S21 Ultra için ön siparişler ise 14 Ocak, (TSİ) saat 19.00’da başlayacak ve Galaxy S21 Ultra satın alan tüketiciler, Galaxy Buds Pro hediye ürünün de sahibi olacak. Kampanyaya katılan tüm fiziki satış noktalarında (Samsung bayileri ve diğer tüm 3. taraf fiziki satış noktaları ve diğer online kanallarında) yapılan satışlar ve kampanyaya katılan online satış kanalı olan shop.samsung.com/tr (Samsung Online Mağaza) ve Samsung Online Mağaza’nın pazaryeri satış kanallarında yönettiği hesaplardan yapılan satışlarda geçerli olacak hediye fırsatı 11 Şubat’a kadar devam edecek. Hediye olarak verilecek Galaxy Buds Pro (R190) teslimatı 12 Şubat 2021 ve sonrası için planlanıyor. Ya da tüketiciler dilerlerse hediye Galaxy Buds Pro yerine 14 Ocak 2021 – 11 Şubat 2021 (23.59) tarihleri arasında Samsung bayilerinden “Eskiyi Getir, Yeniyi Götür” kampanyasından faydalanarak yeni Galaxy S21 Ultra’ya daha uygun fiyatlarla sahip olabilecek.