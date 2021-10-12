Samsung Galaxy S22, 25W şarj desteğiyle gelecek

Samsung Galaxy S22 serisi kablolu şarjda maksimum 25W şarj hızını destekleyecek. Ancak bu sadece Qualcomm işlemcili versiyonlarda olacak. S22 Ultra’nın Exynos işlemciye ve özel AMD GPU’ya sahip versiyonunda 45W şarj desteğinin bulunabileceği, ancak bu modelin de Çin’de satılmayacağı için kayıtlara girmemiş olabileceği ifade ediliyor.

SM-S9010, SM-S9060 ve SM-S9080 model numaraları sırasıyla S22, S22 Plus ve S22 Ultra’yı temsil ediyor. Model numaralarında son karakterin 0 olması, bu cihazların Çin’de satışa sunulacağı anlamına geliyor. Söz konusu cihazların hepsinin 25W Samsung EP-TA800 şarj adaptörünü kullanacağı görülüyor. Bu adaptör, 2019’un ağustos ayında çıkan Galaxy Note 10’dan bu yana Samsung tarafından kullanılıyor.



