Samsung Galaxy S22 beklenenden daha pahalı olabilir

Vietnam merkezli bir iddiaya göre Samsung S22 ailesi beklenenden daha pahalı olacak. İddialara göre, Galaxy S22 899, Galaxy S22 Plus 1.099 ve Galaxy S22 Ultra 1.299 dolar fiyat etiketlerine sahip olacak. Samsung S21'in ilk satış fiyatı 799 dolarken S22 Ultra'nın fiyatı 1000 dolara kadar çıkmıştı. Fiyatlara ilişkin ilk beklenti yeni S22 ailesinin S21'in lansman fiyatıyla çıkacağı yönündeydi.

Samsung'un bu tarihi doğruladığı ve ocak sonunda etkinlik tanıtımına başlayacağı öne sürüldü. Yeni S22 ailesinin üç farklı modelle piyasaya sürüleceği ifade edildi. Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra'dan oluşacak bu modellerde tasarım olarak köklü bir değişikliğe gidilmesi beklenmiyor.

Samsung Galaxy S22’nin 6.06 inç, S22 Plus'ın 6.55 inç ve S22 Ultra'nın ise 6.81 inç ekranla geleceği tahmin ediliyor. Üç cihaz da 120 Hz ekran yenileme sahip olacak. Cihazda işlemci olarak Snapdragon 8 Gen 1 ya da Exynos 2200 kullanılması bekleniyor. Samsung farklı bölgeler için farklı işlemciler de tercih edebilir.



