Bilim & Teknoloji Samsung Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra tanıtıldı

Samsung Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra tanıtıldı

Bilim & Teknoloji

Samsung Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra tanıtıldı

Samsung, 2022 yılındaki yeni amiral gemisi akıllı telefonları Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra‘yı duyurdu.

10 Şubat 2022, Perşembe 10:38 Son Güncelleme:
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Galaxy S22 ve Galaxy S22+ 7.6mm inceliğe sahipken dahili kalemi de bulunan Galaxy S22 Ultra, 8.9mm inceliğinde karşımıza çıkıyor. Samsung Galaxy S22 6.1 inç, Galaxy S22+ 6.6 inç, Galaxy S22 Ultra ise 6.8 inç büyüklüğünde ekranla geliyor. Galaxy S22 ve Galaxy S22+ modelleri FHD+ çözünürlüğe sahipken Galaxy S22 Ultra’da ise QHD+ çözünürlüklü ekran bulunuyor.

Türkiye’de satışa sunulan Galaxy S22 serisi Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemciden gücünü alacak. Galaxy S22 ve Galaxy S22+, 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB depolama alanı; Galaxy S22 Ultra ise 8 GB / 12 GB RAM ve 128 GB / 256 GB / 512 GB depolama alanı seçenekleriyle gelecek. Pil tarafında ise Galaxy S22 Ultra 5000mAh, Galaxy S22+ 4500mAh, Galaxy S22 ise 3700mAh kapasiteli bataryaya sahip. Telefonlar 45W hızlı şarj teknolojisini de destekliyor. 45W destekli şarj adaptörü telefonun kutu içeriğinde yer almıyor.

Galaxy S22 serisinin S22 ve S22+ modelleri 3 kata kadar optik zoom ve 30 kata kadar dijital zoom yapabiliyor. Galaxy S22 Ultra ise 10 kata kadar optik zoom ve 100 kata kadar dijital zoom yeteneğine sahip.



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