Samsung Galaxy S7 Plus işte böyle görünecek!

Geçtiğimiz hafta Galaxy S7 ve Galaxy S7 Plus modellerinin geleceği kesinleşmişti. Samsung’un yayınladığı basın davetiyeleri 8 Ocak tarihini işaret ediyordu. İddiaya göre bu etkinlikte 5.1 inç ekran boyutlu Galaxy S7 ve 6 inç ekran boyutlu Galaxy S7 Plus duyurulacak. Şimdi ise Galaxy S7 Plus’ın tasarımına ilişkin ilk video yayınlandı.

Söz konusu videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Cihazın tasarımını basına sızdıran kişi sızıntılarla meşhur popüler Twitter hesabı @OnLeaks. Son yıllarda yaptığı başarılı sızıntılar ile dikkat çeken hesabın konuğu bu sefer Galaxy S7 Plus oldu.

Tasarımsal anlamda konuşacak olursak Samsung’un Galaxy S6 modelinde yakaladığı çizgilerin ve ana hatların korunduğunu söyleyebiliriz. Galaxy S7 Plus modelinin tasarımı Galaxy S6, Galaxy Note 5 ve Galaxy S6 edge ailesine oldukça benziyor. Ancak bu seferki fark USB-C portu. Android 6.0 sürümüyle resmi olarak desteklenen yeni port, Galaxy S7 Plus modelinde kendine yer bulmuş. Cihazın boyutlarının 163.32 x 82.01 x 7.82 mm olduğu söyleniyor. Kalınlık, kamera çıkıntısıyla birlikte 9.05 mm’ye kadar çıkıyor. Yeni telefon, 2016’nın ilk çeyreğinde duyurulacak ve satışa çıkacak.