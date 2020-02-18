Samsung Galaxy Z Flip ekranı ilk katlamada kırıldı

Onur Binay/posta.com.tr

Samsung geçtiğimi dönemde katlanabilir telefonu Galaxy Fold ile birkaç sorun yaşamış ve bunların Galaxy Z Flip ile giderildiğini belirtmişti. Ancak ortaya çıkan yeni bir görüntü Galaxy Z Flip’in kırıldığını gösteriyor.

Twitter’da @mondoir adlı bir kullanıcı, telefonu ilk açtığında ekranı hemen kırıldığını belirtti. Paylaşılan fotoğrafta Galaxy Z Flip’in ekranının tam ortadan kırık olduğu görülüyor.





Mondoir attığı tweet’te “Samsung Galaxy Z Flip’imi şimdi aldım. Kutuyu açtım. Koruyucu / talimat filmini çıkardım. Telefonun kapağını açıp kapattım ve çatlama sesini duydum.” ifadelerini kullandı.

Samsung şimdilik konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak bu sorunu yaşayan kullanıcı sayısı artarsa telefonun toplatılması söz konusu olabilir.



