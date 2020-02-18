Bilim & Teknoloji Samsung Galaxy Z Flip ekranı ilk katlamada kırıldı

Samsung Galaxy Z Flip ekranı ilk katlamada kırıldı

Bilim & Teknoloji

Samsung Galaxy Z Flip ekranı ilk katlamada kırıldı

Samsung’un dikine katlanabilen ekranlı telefonu Z Flip, ilk kırılma vakasını yaşadı. Twitter’da bir kullanıcı, telefonu kutusundan çıkarıp katlamaya çalışınca ekranın kırıldığını belirtti, fotoğrafı da sosyal medyadan paylaştı.

18 Şubat 2020, Salı 10:12 Son Güncelleme:
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Onur Binay/posta.com.tr

Samsung geçtiğimi dönemde katlanabilir telefonu Galaxy Fold ile birkaç sorun yaşamış ve bunların Galaxy Z Flip ile giderildiğini  belirtmişti. Ancak ortaya çıkan yeni bir görüntü Galaxy Z Flip’in kırıldığını gösteriyor.

Twitter’da @mondoir adlı bir kullanıcı, telefonu ilk açtığında ekranı hemen kırıldığını belirtti. Paylaşılan fotoğrafta Galaxy Z Flip’in ekranının tam ortadan kırık olduğu görülüyor.


Mondoir attığı tweet’te “Samsung Galaxy Z Flip’imi şimdi aldım. Kutuyu açtım. Koruyucu / talimat filmini çıkardım. Telefonun kapağını açıp kapattım ve çatlama sesini duydum.” ifadelerini kullandı.

Samsung şimdilik konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak bu sorunu yaşayan kullanıcı sayısı artarsa telefonun toplatılması söz konusu olabilir.


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