Bilim & Teknoloji Samsung Galaxy Z Fold 2, kamera testlerinde rakiplerinin oldukça gerisinde kaldı

Samsung Galaxy Z Fold 2, kamera testlerinde rakiplerinin oldukça gerisinde kaldı

Bilim & Teknoloji

Samsung Galaxy Z Fold 2, kamera testlerinde rakiplerinin oldukça gerisinde kaldı

Samsung Galaxy Z Fold 2, DxOMark kamera testlerinde rakiplerinin oldukça gerisinde kaldı. Katlanabilir telefon sunduğu performansla sıralamada 41'inci oldu.

05 Aralık 2020, Cumartesi 15:20 Son Güncelleme:
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DxOMark uzmanları Samsung Galaxy Z Fold 2’nin genel kamera performansına 109 puan verdi. Fotoğraf çekimiyle 108 puan alan telefon, video performansı ile 102 puan, zoom yetenekleriyle de 63 puan aldı.

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Uzmanlar düşük ışık koşullarında gürültü, sorunlu otomatik odaklama ve yetersiz kalitede fotoğraflar gibi bazı eksikliklerden söz ediyor. Ayrıca amiral gemisinin kamerasının bazen renkleri bozduğu da belirtildi.

Xiaomi Mi 9 ve Google Pixel 4a gibi ucuz modellerden bile daha düşük puan alan Samsung Galaxy Z Fold 2’ye siz olsanız 19.999 TL verir miydiniz?


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