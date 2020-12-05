DxOMark uzmanları Samsung Galaxy Z Fold 2’nin genel kamera performansına 109 puan verdi. Fotoğraf çekimiyle 108 puan alan telefon, video performansı ile 102 puan, zoom yetenekleriyle de 63 puan aldı.

Uzmanlar düşük ışık koşullarında gürültü, sorunlu otomatik odaklama ve yetersiz kalitede fotoğraflar gibi bazı eksikliklerden söz ediyor. Ayrıca amiral gemisinin kamerasının bazen renkleri bozduğu da belirtildi.

Xiaomi Mi 9 ve Google Pixel 4a gibi ucuz modellerden bile daha düşük puan alan Samsung Galaxy Z Fold 2’ye siz olsanız 19.999 TL verir miydiniz?



