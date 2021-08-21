﻿﻿IC Insights, Samsung’un 2021’in ikinci çeyreğinde dünyanın yarı iletken tedarikçisi olduğunu açıkladı. Rapora göre Samsung, birinci çeyrekte ikinci sırada yer alırken, Intel liderliği koruyordu. Geriye kalan üçüncü TSMC, dördüncü SK Hynix ve beşinci Micron, birinci çeyrekte de büyük satış rakamları yakalarken bu satışlar sıralarını değiştirmeye yeterli olmadı.

Raporda aynı zamanda tüm yarı iletken endüstrisinin genel durumuna dair de veriler sunuldu. Buna göre endüstri yüzde 8'lik bir büyüme yaşadı.

Samsung'un bellek satışlarında üçüncü çeyrekte de yüzde 10 artış beklenirken yarı iletken sektörü, toplu olarak yüzde 10 büyüme yaşadı ve ikinci çeyrekte kit satışları 4.3 milyar doları geçti. Intel, TSMC, Qualcomm ve Broadcom artan talebe yetişmekte zorlanırken toplam 95,5 milyar dolar değerinde satış elde edildi.